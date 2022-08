08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Prima del Consiglio dei ministri vogliamo vedere tutto il testo del Recovery plan per confrontarci con i nostri parlamentari. Sappiamo che c'è una campagna acquisti in corso, ma noi ci vogliamo confrontare con i parlamentari per chiarire per bene di cosa stiamo parlando". Così, intervenendo a 'Ore 14' su Rai2, il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva nel governo.