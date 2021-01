Pd: Mirabelli, 'analisi Zingaretti corretta, rilanciare patto governo'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen (Adnkronos) - “L'analisi che Nicola Zingaretti ha fatto alla Direzione del Pd è stata lucida e corretta. Di fronte alla situazione che viviamo occorre responsabilità, quella responsabilità che il Pd ha dimostrato fin dalla nascita del governo giallorosso". Lo dice Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.

"Quello che è necessario oggi è sconfiggere il virus e far ripartire l'Italia. Il Pd ha avanzato le sue proposte e sta cercando di rinsaldare le ragioni politiche di una coalizione che è l'unica in grado oggi di governare in maniera seria il nostro Paese -prosegue Mirabelli-. Qualsiasi altro scenario politico è per noi impensabile e sarebbe da irresponsabili, ora, non voler trovare le giuste mediazioni all'interno del governo per compiere quelle scelte che devono aiutare il Paese a ripartire".

"Tutto il Pd si riconosce nelle parole di Zingaretti: una crisi di governo sarebbe incomprensibile, continueremo a lavorare per rilanciare le ragioni di un' alleanza e per un patto di legislatura che sostenga la ripresa del Paese”, conclude.