Operazioni chirurgiche più efficienti con i set procedurali

(Milano 8 gennaio 2021) - Milano, 8 Gennaio 2021. Gli interventi chirurgici in Italia hanno subito un forte calo nell'ultimo anno e questo è imputabile alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Purtroppo, per combattere il Covid 19 è stato necessario rimandare o annullare molti degli interventi programmati perché non vi sono attualmente sufficienti risorse per riuscire a gestire tutti i pazienti ed i relativi ricoveri. Nonostante la pandemia però, bisogna ammettere che il nostro Paese ha compiuto degli importanti passi in avanti in ambito sanitario e in modo particolare nel settore della chirurgia.

Gli interventi in sala operatoria sono oggi molto più efficienti e questo è un dettaglio che soprattutto in tale periodo può fare la vera differenza. Ridurre le tempistiche e garantire la massima sicurezza al paziente è un obiettivo che si è riusciti a raggiungere grazie all'adozione di nuove tecniche, meno invasive e più rapide, ma anche grazie ai set procedurali personalizzati. Questi hanno permesso di ridurre in modo significativo i tempi necessari per la preparazione della sala operatoria e dunque di poter garantire un maggior numero di interventi.

Set procedurali Mölnlycke: una svolta in sala operatoria

Tra gli strumenti che hanno rappresentato una vera e propria risorsa per la gestione degli interventi in sala operatoria troviamo i

La vera svolta in ambito chirurgico è stata possibile, dunque, grazie a questi set procedurali che sono personalizzati in base all'intervento da svolgere, come ad esempio quelli dedicati alla laparoscopia o agli interventi ortopedici.

I set procedurali Mölnlycke contengono tutti gli strumenti monouso utili al chirurgo: in una singola confezione è possibile trovare il necessario per l'intervento. Il set per la laparoscopia contiene ad esempio set di aspirazione e irrigazione, soluzioni anti-appannamento, strumenti monopolari e bipolari, teli specialistici per laparoscopia, trocar, strumenti laparoscopici, forbici, sacchetti per rimozione e aghi di Veress.

Grazie all'adozione nelle sale operatorie dei set procedurali personalizzati è stato dunque possibile aumentare non solo l'efficienza e la rapidità delle operazioni ma anche la sicurezza di ogni singolo intervento.

Mölnlycke: l'azienda leader nella proposta di soluzioni sanitarie ad hoc

Mölnlycke è un'azienda che rappresenta oggi un punto di riferimento per chiunque operi nel settore sanitario e in particolare in ambito chirurgico. Parliamo d'altronde di un marchio leader a livello mondiale, specializzato nella realizzazione di soluzioni mediche che consentano di migliorare le procedure e le modalità d'intervento.

L'obiettivo di questa azienda è da sempre quello di rispondere alle esigenze reali di medici e chirurgi, che non sempre possono contare su strumenti e metodologie all'avanguardia. Mölnlycke vanta un'esperienza ormai centenaria nel settore sanitario ed è una realtà conosciuta in tutto il mondo, non solo per le sue soluzioni innovative, ma anche per l'altissima qualità dei prodotti. Rigore, precisione ed attenzione contraddistinguono questo marchio, che ha permesso alle strutture sanitarie di risolvere molti problemi e rendere più efficiente il servizio offerto.

