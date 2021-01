Open Arms, Salvini: "Giustizia potrebbe investire tempo con delinquenti veri..."

08 gennaio 2021 a

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Continuo a essere tranquillo, ma sono dispiaciuto perché ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro nei confronti di delinquenti veri. Però, come tutti i cittadini, se sono chiamato andrò in tribunale a Palermo come a Catania a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Palermo sul

"Non solo rifarei tutto ma lo rifarò - ha poi sottolineato Salvini - lo dico in anticipo. Salvare vite, combattere trafficanti di esseri umani, proteggere i confini e la sicurezza di un paese sono un dovere di un ministro". "Diciamo che almeno dopo un passaggio a Catania passo a Palermo, dalla Sicilia orientale alla Sicilia occidentale", ha aggiunto.