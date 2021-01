Nucleare: sindaco Pienza, 'Intervenga Unesco contro deposito scorie'

08 gennaio 2021 a

Siena, 8 gen. - (Adnkronos) - "Sono partite tra ieri ed oggi le pec a firma congiunta mia e del sindaco di Castiglione d' Orcia, Claudio Galletti, come siti Unesco Pienza e Val d'Orcia, per chiedere l'intervento dell'Unesco in sede di osservazioni contro la costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi tra Pienza e Trequanda, indirizzate ad Associazione italiana siti Unesco, delegazione italiana Unesco a Parigi e sede centrale Unesco di Parigi". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Pienza (Siena), Manolo Garosi.

"Oggi si riunisce il gruppo di lavoro a Montepulciano tra Comune di Trequanda e Pienza, Unione dei Comuni Valdichiana e i tecnici comunali e dell' Unione - informa Garosi - Presentate nel Consiglio regionale della Toscana, nella seduta del 12 gennaio, due mozioni al riguardo, una a firma dei consiglieri Pd e una a firma del consigliere Stefano Scaramelli di Italia Viva. Spero che a livello locale - conclude - si riesca a presentare una sola mozione unita da votare all'unanimità contro questo intervento dannoso per le nostre terre".