Manovra: Consulenti lavoro, ecco le modifiche al contratto di espansione

Roma, 8 gen. (Labitalia) - La legge di Bilancio 2021 ha provveduto, tra l'altro, ad apportare alcune modifiche in merito all'impianto normativo del cosiddetto 'contratto di espansione' prorogandone la sperimentazione per un anno rispetto alla formulazione originaria del cosiddetto decreto Crescita. In particolare, l'art. 1, comma 349, per il solo anno 2021, ne ha disposto l'applicazione alle imprese con organico non inferiore a 500 unità lavorative, concedendo la possibilità di accesso al prepensionamento quinquennale anche a quelle con almeno 250 dipendenti.

Con l'approfondimento di oggi 8 gennaio, la Fondazione studi consulenti del lavoro evidenzia l'ampliamento della platea dei beneficiari, le novità sul prepensionamento e, in particolare, le criticità sulla contribuzione addizionale, sottolineando le differenze con quanto era previsto sino al 2020 e manifestando, soprattutto, alcuni dubbi interpretativi per i quali sarebbe opportuno fornire chiarimenti di prassi.