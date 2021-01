Lombardia: sindaci Pd, 'Fontana dica se vuole coinvolgerci in piano rilancio'

08 gennaio 2021 a

Milano, 8 gen. (Adnkronos) - "Dal presidente Fontana arriva un vero e proprio uno schiaffo alla collaborazione istituzionale fra sindaci e Regione. Non ci sono altre parole per commentare la spiacevole lettera con cui il governatore lombardo ha replicato a 56 sindaci della Città Metropolitana di Milano, i quali avevano invitato la giunta regionale a destinare risorse economiche ai Comuni sulla base di criteri oggettivi o attraverso bandi pubblici, diversamente da come è accaduto con il 'Piano Lombardia' che ha visto finanziare opere spesso non di interesse regionale a favore di amministrazioni comunali 'amiche'". Lo affermano la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, e il sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri, in qualità di responsabile Pd dei sindaci dell'area metropolitana, a seguito della lettera inviata ai sindaci dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Da Fontana, però, sono arrivati toni e parole sprezzanti che non confanno con quelli che dovrebbe usare un Presidente di Regione. A questo punto sia il presidente Fontana a dirci se intende proseguire sulla strada della collaborazione, come abbiamo chiesto attraverso un coinvolgimento nella definizione delle priorità dei Comuni, o se ha scelto di rinunciare a garantire rapporti di leale collaborazione con le amministrazioni locali", concludono.