Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Le misure eccezionali di sostegno varate dal governo in questi mesi sono state indispensabili per ridurre l'impatto delle conseguenze economiche della pandemia. Ma ora è il momento di un balzo in avanti". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.