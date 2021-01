Governo: Zingaretti, 'da esecutivi tecnici o trasversali nulla di buono'

08 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Quale altra strada c'è rispetto a questa? Un altro governo, confuso, trasformista, trasversale, tecnico? Nulla di buono tutto ciò porterebbe all'Italia. Oppure proclamare il nostro fallimento per aprire le porte ad improbabili ritorni della destra nazionalista, in totale contro tendenza con gli orientamenti che si stanno rafforzando in tutta l'Europa?". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"O ancora, alla fine accettare le elezioni anticipate in questa condizione così precaria da tutti i punti di vista dentro la quale siamo immersi? Ci capirebbe il popolo italiano? Non sarebbe un rischio da evitare? Ripeto: alla fine tornare al popolo è sempre un'ultima istanza democratica. Ma in questo momento davvero occorrerebbe fare altro".