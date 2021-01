Governo: Renzi ritwitta Paita, 'a rischio impegno Iv per piano shock'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Finalmente dopo 6 mesi è arrivata la lista delle #opere ma senza commissari. Il Semplificazioni doveva evitare la burocrazia ma la politica si è comportata come la burocrazia e rischia di sprecare un anno dopo tutto l'impegno di @ItaliaViva nel #PianoShock". Lo scrive Raffaela Paita di Iv su twitter postando un articolo di HuffPost nel quale la presidente Iv della commissione Trasporti della Camera spiega che "l'atto della presidenza del Consiglio è finalmente arrivato in commissione, ma non è corredato dei nomi dei commissari che dovranno eseguire le opere. Servirà un altro atto e quindi almeno altri sei mesi alla luce di quanto è accaduto con la lista delle opere". Il tweet della parlamentare Iv è stato ritwittato da Matteo Renzi.