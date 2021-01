08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Va bene" Conte alla guida del governo "se Conte cambia metodo con cui ha guidato il governo e se ci da risposte precise. Perchè no ai 36mld del Mes? Noi non alziamo la posta ma perchè togliere 36mld per i cittadini italiani?". Lo ha detto Elena Bonetti a Tagadà, su La7.