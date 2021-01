Coronavirus: Zaia a governo, 'ristori immediati per chi è colpito'

08 gennaio 2021 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Mi appello al governo affinché provveda nell'immediatezza a predisporre adeguati ristori per coloro che hanno subito e subiranno danni dalle restrizioni, in particolar modo quelle imprese che, con le loro limitazioni o chiusure, si stanno sobbarcando una battaglia a nome della comunità tutta". Così all'Adnkronos il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando a caldo la classificazione della sua Regione in area arancione a partire dal 10 gennaio.