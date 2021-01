Coronavirus: Twitter e vaccini, studio, 'in Italia maggioranza opinione pubblica è a favore' (2)

08 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - L'aspetto innovativo è stato infatti proprio il mettere al centro gli "utenti-persona", piuttosto che i tweet. Questo rovesciamento di prospettiva ha permesso di eliminare le variabilità dettate da singoli messaggi estemporanei, di monitorare un eventuale cambio di opinione nel tempo e di escludere dal campione gli utenti troppo “rumorosi” che se conteggiati avrebbero falsato i risultati a causa del gran numero di tweet prodotti, senza tuttavia corrispondere a gruppi di opinione realmente numerosi.

Non ultimo questo approccio ha consentito un'analisi differenziata a livello geografico che ha permesso di individuare sottili differenze fra le varie regioni, mettendo in primo piano Roma e Milano come le aree del Paese più attive sul tema vaccini.

"Le ricerche che stiamo conducendo possono essere utili ai decisori politici per progettare campagne informative e azioni efficaci a partire da una comprensione profonda dell'opinione pubblica – conclude Francesco Marcelloni – questo appare oggi più che mai necessario vista l'attuale pandemia che ha messo ancora una volta in primissimo piano il dibattito sui vaccini".