Coronavirus: Calabria, Emilia R., Lombardia, Sicilia e Veneto 'arancioni'

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto saranno 'arancioni'. Lo prevede una nuova ordinanza che sarà firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza e andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Lo sottolinea in una nota il ministero della Salute. L'ordinaza arriva sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

L'ordinanza, che sarà firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza, sarà valida fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Con il nuovo Dpcm - riferisce il ministero - verranno valutate eventuali proroghe.