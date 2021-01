08 gennaio 2021 a

New York, 8 gen. (Adnkronos) - Wall Street chiude in positivo. Il Dow Jones chiude in rialzo dello 0,18% a 31.097,97 punti mentre il Nasdaq guadagna l'1,03% a 13.201,98 punti. L'indice S&P 500 ha chiuso a +0,55% a 3.824,68 punti.