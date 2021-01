Strage Viareggio: il sindaco, 'Dolore e stupore per una sentenza amara'** (2)

08 gennaio 2021 a

a

a

(Lucca) - "Sono passati 10 anni e 3 gradi di giudizio: e adesso si ricomincia - osserva il sindaco - La città di Viareggio e il suo Sindaco - costituiti Parte Civile nel processo - vogliono esprimere in questo giorno buio ogni solidarietà a quanti furono colpiti da tanta sventura, nella convinzione comunque che la via della giustizia non termini qui, con una decisione che sembra negare verità accertate da anni di indagini".

"Oggi poche sembrano le certezze ma resta un fatto: quella notte a Viareggio si è scatenato l'inferno e per quell'inferno sono morte 32 persone. Per taluni aspetti, il processo verrà restituito alla Corte d'Appello. E noi ci saremo, con le altre parti lese e con quanti riescono ancora, nonostante tutto, a credere in certi valori - conclude Del Ghingaro - Le sentenze si rispettano ma i fatti sono ostinati. Lo è anche Viareggio, lo siamo anche noi".