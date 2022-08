Recovery: Leu, 'Cdm approvi presto bozza, in Parlamento tempo per approfondire'**

08 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Il Cdm si approvi presto la bozza perché il Recovery è un working in progress". Lo ha detto il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, al tavolo della riunione sul Recovery a palazzo Chigi. "Dopo il Cdm si ascoltino le parti sociali e si arrivi al più preso in Parlamento: c'è tutto il tempo per approfondire a fare altri cambiamenti".

La capogruppo al Senato, Loredana De Petris, ha espresso "apprezzamento per i passi in avanti" e la "maggiore integrazione trasversale su temi quali green e sociale, donne giovani e sud".