Coronavirus: Zingaretti, 'prima fase vaccini ottima a dispetto profeti sventura'**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "L'Italia – a dispetto di tanti profeti di sventura – finora si è mossa bene. Nel modo giusto" sui vaccini. Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"I risultati di questa prima fase della campagna di vaccinazione in rapporto al numero di dosi disponibili sono ottimi, ma – insisto – la strada è ancora lunga e molto dipenderà dal possibile arrivo, dopo l'autorizzazione dell'Ema, di nuovi vaccini in grado di aumentare in maniera esponenziale la diffusione necessaria".