Recovery: testo non ancora inviato a ministri, ultime limature (2)

(Adnkronos) - Intanto ieri ci sono state riunioni riservate in videoconferenza tra il ministro dell'Economia Gualtieri con M5S, Pd e Leu sui contenuti del testo modificato. Non con Iv, che prima di colloqui e confronti ha chiesto la visione della bozza aggiornata, dunque di discuterne carte alla mano. Tuttavia il documento non è ancora stato inviato, da qui, viene spiegato, la mancanza di un confronto con Iv rispetto al quale oggi il partito renziano ha espresso 'grande irritazione', parlando dell'esistenza di 'una maggioranza nella maggioranza'.