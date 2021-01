Pescara, la palpeggia su bus: lei lo respinge e lui la prende a pugni

07 gennaio 2021 a

Pescara, 7 gen. (Adnkronos) - Palpeggia una ragazza sul bus e quando lei lo respinge la prende a pugni e poi tenta di colpirla con una pinza, fino a quando non viene bloccato dai passeggeri. E' accaduto ieri in via Enzo Ferrari, a Pescara.

A chiamare la polizia è stato il conducente di un autobus della linea Tua, che ha chiesto aiuto al 113 segnalando un'aggressione in corso nei confronti di 2 ragazze. Sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno fermato l'aggressore, poi identificato per G.F., 63enne albanese senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già conosciuto per aver commesso vari reati contro la persona.

I primi accertamenti effettuati hanno consentito agli agenti di ricostruire la vicenda, accertando che poco prima l'uomo aveva palpeggiato nelle parti intime una delle due ragazze e, vistosi respinto, l'aveva aggredita prima con pugni e poi cercando di colpirla con una pinza. L'aggressore è stato quindi bloccato da alcuni passeggeri e poi fermato dagli agenti che lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per violenza sessuale. Dovrà rispondere anche per la resistenza poiché ha cercato di colpire anche uno dei poliziotti intervenuti.