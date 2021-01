Pcysys espande la propria presenza sul territorio in Francia, Germania, Italia, penisola Iberica e nei paesi nordici in seguito alla crescita della domanda per quanto riguarda la sua piattaforma per testare la cyber security

07 gennaio 2021 a

LONDON, 7 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Pcysys, società fornitrice di penetration test automatizzati, ha annunciato la sua espansione nel mercato europeo, con uffici in Francia, Germania, Italia, penisola Iberica e nei paesi nordici. Questo per sostenere la crescita della domanda di una soluzione di convalida della sicurezza che sia costante.

Pcysys ha recentemente annunciato il completamento del finanziamento Series-B Funding da 25 milioni di dollari guidato da Insight Partners, società di venture capital e private equity con sede negli Stati Uniti, insieme agli investitori esistenti, The Blackstone Group e Awz Ventures. L'azienda, che ha sviluppato PenTera, la rivoluzionaria piattaforma di Automated Penetration Testing, ha raccolto finora 40 milioni di dollari.

Inoltre,a seguito del notevole attrito creatosi tra il Regno Unito e l' Europa Centrale e la forte domanda in altre parti d'Europa, si è deciso di favorire la collaborazione con vari partner locali, tramite la decisione di assumere manager regionali locali e un team di ingegneri sul campo.

Pierre Clavel, Regional Sales Manager per la Francia, ha aggiunto: "Le aziende francesi sono estremamente lungimiranti nel campo della sicurezza informatica e adottano rapidamente nuove tecnologie collaudate nel settore. Le aziende hanno bisogno di soluzioni che automatizzino i processi di analisi della sicurezza, per valutare e aumentare la loro resilienza dal punto di vista della cyber security".

Fabio Murolo, Enterprise Account Manager per l'area DACH, ha spiegato che "La Germania ha deciso di adottare questa strategia da subito. Con la sofisticazione informatica della regione, c'è un chiaro desiderio di avere una migliore visibilità della prospettiva avversaria per ridurre i rischi, e ciò è chiaro se osserviamo il modo in cui le aziende stanno abbracciando PenTera e automatizzando l'analisi della sicurezza".

Paolo Bufarini, Regional Sales Manager per l'Italia, ha commentato: "Pcysys ha già riscosso molto successo nella regione lavorando con partner locali. È ora di allargare la nostra presenza per consentire a più imprese italiane di accedere al penetration testing con 1 click".

Raul Gordillo, Regional Sales Manager per la penisola iberica, ha dichiarato: "Come si è visto in tutto il mondo, anche la comunità Iberica nel campo della cybersecurity comprende la necessità di una soluzione che fornisca una visibilità accurata e continuativa della rete, consentendo alle imprese di aumentare l'efficienza della remediation per non farsi trovare alla sprovvista da potenziali avversari".

Joakim Wiling, Regional Sales Manager responsabile dei paesi nordici, ha detto: "Nei paesi nordici, le aziende si sono rese conto che la sola scansione delle vulnerabilità non basta per ottenere una valutazione continua della Cyber Security Posture e stanno cercando una soluzione completa di convalida della sicurezza per riflettere meglio il vero punto di vista dell'avversario".

Non richiedendo agenti o installazioni precedenti, la piattaforma PenTera utilizza algoritmi per la scansione locale e remota e per penetrare eticamente nella rete con le più avanzate tecniche di hacking. PenTera analizza ciascuna vulnerabilità nel contesto di tutti i vettori di attacco, consentendo alle organizzazioni di concentrare gli sforzi di remediation sulle vulnerabilità più pericolose che contribuiscono alla "kill-chain." La piattaforma è allineata con il framework MITRE ATT&CK e fornisce costantemente all'infrastruttura aziendale il più alto standard di test di cyber security.

A proposito di Pcysys

Pcysys fornisce PenTeraLa piattaforma funziona sul Cloud o in locale, un network di penetration-testing automatizzato che valuta e riduce i rischi di sicurezza informatica. La piattaforma funziona sul Cloud o in loco e identifica, analizza e concentra gli sforzi di remediation sulle vulnerabilità che potrebbero essere violate. Centinaia di responsabili della sicurezza informatica e fornitori di servizi in tutto il mondo utilizzano PenTera per eseguire penetration test continui e basati su macchine che migliorano l'immunità contro gli attacchi informatici alle reti organizzative.

