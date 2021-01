OBRATORI sostiene la start-up californiana PAPER COSMETICS

07 gennaio 2021 a

LOS ANGELES e MARSIGLIA, Francia, 6 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- PAPER COSMETICS, il brand trendy di Los Angeles che produce deodoranti sostenibili, ha completato la propria tornata iniziale di finanziamento guidata da OBRATORI insieme a Cristina Carlino, fondatrice di Philosophy, la nota azienda produttrice di prodotti per la cura della pelle. Il brand utilizzerà i fondi per sostenere la crescita del proprio ramo B2C, per accelerare la commercializzazione e aumentare la sua portata.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/8836751-obratori-supports-californian-startup-paper-cosmetics/

Paper Cosmetics è un brand pensato nell'ottica della sostenibilità e della linearità, pronto per abbracciare il mercato di massa e la crescita del B2C. La start-up statunitense diretta da Daniel Roescheisen offre una gamma di deodoranti a rifiuti zero destinati a clienti che apprezzano prodotti puliti, rispettosi dell'ambiente e soprattutto efficaci!

OBRATORI lavora al fianco di giovani imprenditori per creare prodotti responsabili che si pongono come obiettivo il benessere dell'umanità.

Cristina Carlino precisa che il forte messaggio del brand, l'efficacia del prodotto, il design lineare e il potenziale di crescita sono i motivi principali della sua decisione di investimento.

Amaury Godron, co-direttore generale di OBRATORI ha dichiarato: "I progetti innovativi che ricevono il nostro sostegno dimostrano che crediamo fermamente nelle soluzioni sostenibili e innovative. OBRATORI sostiene l'imprenditorialità con gli stessi valori proposti dal gruppo L'OCCITANE. I creatori di prodotti innovativi instaurano un rapporto di fiducia tra produttori di cosmetici e consumatori finali".

Daniel Roescheisen afferma: "Siamo contenti e onorati di diventare partner di un team di investitori così forte. Il fatto che OBRATORI e Cristina Carlino credano in noi e nel futuro del brand è molto importante. Inoltre, mostra chiaramente in che direzione andranno le stanze da bagno del futuro, dove non ci sarà posto per la plastica monouso. Stiamo sollecitando un cambiamento in modo divertente con prodotti che funzionano per noi e per il nostro futuro".

OBRATORI, la cui sede si trova a Marsiglia, entrerà a far parte del comitato per lo sviluppo strategico di Paper Cosmetics. "Aiutiamo le giovani aziende le cui soluzioni denotano comprovata efficacia e redditività", afferma Ingo Dauer, co-direttore generale di OBRATORI. "Per OBRATORI, questo è il primo investimento in una start-up straniera. La promozione di un consumo più sostenibile e la garanzia di prodotti di qualità ci sembrano una cosa ovvia. PAPER COSMETICS sta rispondendo a una precisa richiesta della clientela".

Informazioni su OBRATORI – L'OCCITANE Innovation Lab

OBRATORI è il fondo di venture capital e acceleratore del gruppo L'OCCITANE. Il fondo sostiene progetti ambiziosi; la sua mission consiste nell'investire in una partecipazione di minoranza nelle start-up in "early stage" e di sostenerle nella creazione di valore.

Informazioni su Paper Cosmetics

Paper Cosmetics è il nuovo brand di deodoranti sostenibili impegnato in prima linea nel ripulire la stanza da bagno. Sviluppato nell'arco di due anni, ciascun deodorante è realizzato con ingredienti completamente naturali, sicuri e puliti in confezioni di carta eco-compatibili.

Contatto: Julie Geret, [email protected] Kim Eberle, [email protected]

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1395615/PAPR.mp4Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1394840/PAPR_Paper_Cosmetics_Natural_Deodorant.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/748567/OBRATORI_Logo.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1394841/PAPR_Logo.jpg