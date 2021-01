Milano: Sala, 'dopo il Covid serve rivoluzione, punto su ambiente e mobilità'

07 gennaio 2021 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - A Milano dopo la crisi del coronavirus servono "discontinuità e cambiamento. La discontinuità è la consapevolezza che non si possa solo subire l'impatto della pandemia. Il cambiamento è inteso come i grandi temi che innervano le metropoli, dall'equità sociale all'ambiente. Con il Covid sento nella gente un'ambizione diversa nella gestione della propria vita in città". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a 'Leggo' sulla sua ricandidatura alla guida della città. "Le città stanno pagando salato il prezzo della pandemia -continua- ma i milanesi vogliono vivere a Milano, solo in maniera diversa. In particolare ho in mente la questione ambientale e la mobilità. E quindi due macrorivoluzioni".

La prima "sul trasporto pubblico urbano ed extra urbano puntando su mezzi meno inquinanti. La seconda è muoversi meno, ovvero tutti i servizi nel raggio di 15 minuti a piedi o in bici". Milano, spiega Sala, "è una serie di periferie, su alcune abbiamo lavorato bene su altre meno bene, ma abbiamo lavorato. Un esempio, il Corvetto, quartiere a Sud di Milano, dove stiamo traslocando mille dipendenti nei nuovi uffici. E dove c'è un cavalcavia che ha fatto il suo tempo e su cui sarei voluto già intervenire, cosa che farò nel prossimo mandato".

L'opposizione "lavorerà sui soliti temi: sicurezza, immigrazione e periferie. Vedremo chi convincerà i milanesi. Credo vincerà non tanto chi è capace di citare il problema, ma chi è credibile nel risolverlo".

Sala spiega di ritenere di "essere credibile con la mia storia personale. Io sono sempre stato uomo del fare. Ho fatto il dirigente d'azienda, ho fatto Expo; li lascio divertire quando dicono che faccio l'influencer... Ma insomma, prima ero troppo manager adesso sono troppo influencer? Decidetevi".

E su una possibile alleanza con i M5S Sala dice che "la differenza di visione tra la mia coalizione e i 5 Stelle è ancora significativa, per cui è meglio ci si presenti per conto proprio. Ma i rapporti con i grillini a Milano sono realisticamente buoni, ci si confronta con rispetto e sono stato tra i primi a dire guardiamo al loro mondo con interesse".

Un progetto non compiuto e che il sindaco di Milano rimpiange sono "i Navigli. Era un progetto costoso ed è stato 'sacrificato' perché ci siamo concentrati sulle periferie. Avrebbe potuto cambiare molto l'impatto visivo di Milano".