Imprese: Infinidat, Phil bullinger nuovo ceo, Alon Rozenshein Cfo

Roma, 7 gen. (Labitalia) - Infinidat, azienda specializzata in soluzioni di data storage entreprise multi-petabyte, annunciare la nomina di Phil Bullinger in qualità di Chief executive officer della società. Phil entrerà a far parte del team esecutivo di Infinidat dopo aver maturato un'esperienza trentennale nel mondo dello storage entreprise. “Phil è un leader affermato, con oltre tre decenni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di organizzazioni di livello mondiale nel settore dello storage", ha spiegato Scott Gilbertson, membro del cda di Infinidat. "Poiché le aziende attualmente hanno una forte necessità di dotarsi di storage più veloci, più grandi, più efficienti e più sicuri, con budget limitati. La profonda esperienza di Phil nella supervisione dello sviluppo del prodotto in quasi ogni fase consentirà a Infinidat di continuare a fornire ai suoi clienti le tecnologie di storage più innovative e agili", ha continuato.

"Le soluzioni innovative e collaudate di Infinidat eliminano i rischi e le sfide che i clienti devono affrontare per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, disponibilità e costi dello storage su scala petabyte", ha commentato Phil Bullinger, nuovo ceo di Infinidat. "Non vedo l'ora di entrare a far parte dell'eccezionale team Infinidat, puntando al continuo miglioramento dei nostri prodotti, espandendo le capacità di go-to-market e portando avanti l'eccezionale impegno dell'azienda volto ad offrire una qualità e un'affidabilità senza pari negli ambienti dei data center entreprise più esigenti", ha spiegato. La società è inoltre lieta di annunciare che Alon Rozenshein entrerà a far parte di Infinidat come Chief financial officer da gennaio 2021.

"Sia Phil che Alon portano con sé una significativa esperienza di eccellenza professionale", ha affermato Boaz Chalamish, èresidente del CDA di Infinidat. "Mentre ci concentriamo sull'attuazione della strategia dell'azienda, possiamo essere certi che la nuova leadership continuerà a portare avanti il nostro approccio coeso e globale al mercato”.