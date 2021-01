Governo: Sala, 'Conte bene in prima fase, ora mi disorienta'

07 gennaio 2021 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - "Sono più positivo su quanto ha fatto all'inizio" dal governo Conte, "meno tranquillo su quello che sta facendo, sono disorientato come tutti gli italiani da questo dibattito sul rimpasto". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a 'Leggo'. "Per me la questione non è tanto fare un rimpasto per ribilanciare il peso dei partiti, quanto piuttosto mettere al Governo le persone più esperte e disponibili. Avendo chiaro che ci troviamo nel momento storico più difficile dal dopoguerra", continua.

"Per cui chiamalo rimpasto, chiamalo come vuoi, la domanda è sempre la stessa. Al governo ci sono persone di assoluta esperienza, navigate, che conoscono il territorio che hanno fatto esperienze operative per gestire la situazione? Io non spero nel rimpasto, io spero che arrivino persone qualificate", aggiunge Sala.