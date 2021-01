07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Se, come sembra, il presidente del Consiglio vuole andare in aula per fare la conta dei responsabili, cioè per sfidare una forza politica, lo faccia, è suo diritto, forse suo dovere". Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post. "Se Conte è convinto, da come si sta comportando, di avere i numeri, io lo rispetto, è la democrazia parlamentare".