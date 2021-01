Governo: Orlando, 'passaggio alle Camere utile se non diventa spettacolarizzazione'

07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "E' utile coinvolgere le Camere, è una richiesta storica che la mia forza politica ha sempre sostenuto. Spero non diventi un luogo per spettacolarizzare il conflitto ma di composizione. Rispettare le Camere significa fare tutti gli sforzi possibili per trovare un punto di unità". Lo ha detto Andrea Orlando a Omnibus a proposito delle parole del premier Conte sul passaggio in Parlamento per risolvere la crisi.