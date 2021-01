07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Noi non siamo per sfasciare questa coalizione o per avventure diverse, la nostra è una azione di stimolo ma dento il perimetro della maggioranza. Noi siamo contrari alle crisi al buio, vogliamo stabilità per gli italiani che hanno già una sofferenza enorme". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio a Radio24 a proposito della crisi di governo.