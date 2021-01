07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Assolutamente no. Ho fatto il ministro per 5 anni, ora ci sono altri migliori di me che possono ricoprire questo ruolo. Io ho un ruolo di cui vado orgoglioso, quando si chiude una porta si apre una nuova stagione, non mi sento indispensabile. Con franchezza, ci sono altri più capaci". Lo ha detto Graziano Delrio, a Radio24, replicando a una domanda su un suo ingresso al governo come ministro dei Trasporti.