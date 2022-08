Governo: botta e risposta Facci-Casalino con annuncio di querele

07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Bitta e riposta al vetriolo, sulle pagine di 'Libero', tra Filippo Facci e Rocco Casalino con tanto di annuncio di querela finale. "Ancora una volta mi trovo a leggere offese gratuite nei miei confronti e accuse infamanti", scrive il portavoce del premier in una replica a un articolo. "Non rinnego affatto il mio passato e vado fiero del mio duro percorso di studi e delle mie esperienze professionali", continua Casalino parlando tra l'altro di "incomprensibile acredine".

Il portavoce del premier, che spiega che querelerà Facci, sottolinea: "C'è ancora chi mi critica strumentalmente solo sulla base di un forte pregiudizio". E poi attacca: "Se Facci, che a scuola mi risulta fosse l'ultimo della classe, oggi può fare 'l'intellettuale', a maggior ragione il sottoscritto, diplomato con il massimo dei voti, laureato in ingegneria, che parla 5 lingue, giornalista professionista, può fare il portavoce del presidente del Consiglio".

La replica del giornalista è a tono "Come giornalista non sei mai stato niente, le tue 'esperienze professionali' non sono referenze: sono il problema, sono la vergogna ingoiata da un Paese che si è immerdato in questa perdurante penitenza". Sempre rivolto a Casalino, Facci tra l'altro scrive: "Comunque non fa niente se non ti vergogni del tuo passato"; "il problema è il vergognoso presente"; "ma è passato il colera, passerà il Covid e passeranno i grillini".