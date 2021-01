Coronavirus: in provincia Milano 753 nuovi casi

07 gennaio 2021 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Dei 2.799 nuovi positivi in Lombardia, di cui 98 'debolmente positivi', 753 sono in provincia di Milano, di cui 248 a Milano città. Varese e la sua provincia contano 566 nuovi casi, Brescia 455. Numeri in aumento anche a Como (288) e Bergamo (121). In provincia di Monza e Brianza i tamponi hanno rilevato 159 casi, a Pavia 103, a Mantova 125. A Cremona sono 67 i casi di Covid19, a Lecco 78, a Lodi 19. Sondrio ne conta 17.