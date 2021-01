Scuola: Fontana, 'non possiamo permetterci falsa partenza con apri e chiudi'**

07 gennaio 2021 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Sulla scuola "non possiamo permetterci un'altra falsa partenza sulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene né a studenti né ai dati sanitari". Lo sottolinea il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando la decisione della Regione di prolungare almeno fino al 24 gennaio la didattica a distanza per le superiori, "preso atto dei dati e condivise le valutazioni con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo".

E ancora: "Prendiamo questo tempo sia per ulteriori valutazioni sull'andamento del virus in questo primo mese del 2021, sia per mettere in campo nuovi e concreti provvedimenti per supportare la ripartenza in sicurezza", aggiunge il presidente della Regione.