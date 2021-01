Recovery: Bonetti, 'stiamo ancora aspettando riformulazione, per ora c'è solo post di Conte'**

07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Io sto ancora aspettando di vedere la nuova riformulazione di quel piano. Il governo di un Paese non lo si fa su Facebook, anche se in quelle parole ci sono tracce di proposte che noi abbiamo portato. Ancora non abbiamo una risposta, non abbiamo una convocazione, non ho visto altro che quel post. Sollecito una maggiore celerità, la risposta deve arrivare al Paese. E' una responsabilità istituzionale". Lo ha detto Elena Bonetti a SkyTg24 sul Recovry plan.