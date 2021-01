07 gennaio 2021 a

a

a

Parigi, 7 gen. (Adnkronos) - "Palestre, cinema, teatri e musei rimarranno chiusi in Francia fino a fine mese", ha reso noto il Premier Jean Castex precisando che "la situazione non si è ancora normalizzata, ma anzi in queste ultime settimane si è resa ancora più fragile" e che una nuova valutazione sarà effettuata il 20 gennaio.