Mafia: Pd, 'avviare scuola di formazione politica dedicata a Piersanti Mattarella'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - “Una scuola di formazione politica, rivolta ai giovani, dedicata a Piersanti Mattarella”. E' la proposta avanzata da Nicola Oddati, coordinatore della segreteria nazionale del PD, nel corso dell'incontro dal tema “Piersanti Mattarella l'innovatore”, organizzato ieri dal PD Sicilia con il gruppo PD all'Ars per commemorare il presidente della regione siciliana, nel 41 anniversario del suo barbaro omicidio.

“Credo che intestare una scuola di formazione politica a Piersanti Mattarella sia una iniziativa che il PD siciliano deve perseguire – ha detto Oddati nel corso della diretta facebook sulla pagina del PD Sicilia - per rendere onore e riconoscimento a un grande politico e innovatore della storia siciliana”.

“In un periodo così difficile e complicato, non potendo presenziare alla cerimonia sul luogo dell'eccidio, abbiamo deciso – spiega il segretario del PD Sicilia, Anthony Barbagallo - di ricordare Piersanti Mattarella in un modo ‘diverso': riunendo le persone che hanno lavorato al suo fianco, in un mix di ricordi che fanno emergere il suo spessore, non solo politico e culturale, ma anche umano”.