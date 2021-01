Mafia: governo Musumeci ricorda Mattarella, 'un riferimento per tutti noi'

06 gennaio 2021 a

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Una corona floreale è stata posta dal governo Musumeci a fianco della lapide alla memoria di Piersanti Mattarella, in via della Libertà a Palermo. A rendere omaggio al presidente della Regione ucciso 41 anni fa, questa mattina si è recato, in rappresentanza del governo, il vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao.

"La commemorazione del presidente Mattarella - ha detto il vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao - ci riporta ai suoi valori, alle sue idee, al concetto di amministrazione moderna e innovativa che, da assessore prima e da presidente poi, condusse da vero riformatore. Per tutti noi rimane un riferimento che deve impegnarci a trasformare l'amministrazione regionale in elemento di modernità, di innovazione e di servizio per tutti i cittadini siciliani, contrastando in ogni modo le infiltrazioni che la mafia e la criminalità cercano di esercitare sulla gestione pubblica".

Presenti anche l'assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, il segretario generale Maria Mattarella, figlia dell'ex presidente ucciso il 6 gennaio 1980 e altri dirigenti regionali. La cerimonia si è svolta in modo scaglionato, a causa delle misure precauzionali anti-Covid.