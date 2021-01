Usa: media, Trump sarà in Scozia il giorno insediamento di Biden

05 gennaio 2021 a

Washington, 5 gen. (Adnkronos) - Cosa farà Donald Trump nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti? La risposta è ancora incerta, ma un quotidiano scozzese, il 'Sunday Post', ha rivelato che un aereo ufficiale utilizzato in passato dal tycoon dovrebbe volare in Scozia il giorno prima dell'insediamento di Joe Biden, previsto il 20 gennaio.

Donald Trump, che ancora non ha accettato la sconfitta alle elezioni presidenziali del 3 novembre, ha annunciato che non parteciperà alla cerimonia ufficiale con il passaggio di consegne definitivo e, secondo alcune voci, il 20 gennaio potrebbe annunciare la sua candidatura alla presidenza per il 2024.