Usa: media, Trump sarà in Scozia il giorno insediamento di Biden (2)

05 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il 'Sunday Post' spiega nel suo articolo che l'aeroporto di Prestwick in Scozia, vicino al Turnberry Golf Resort di Trump, è stato avvertito che il 19 gennaio atterrerà un Boeing 757 militare statunitense. A rafforzare le voci sulla presenza del presidente ci sarebbero alcuni avvistamenti di velivoli di sorveglianza militare statunitensi intorno a Turnberry per una settimana a novembre. "Di solito è un segno che Trump rimarrà da qualche parte per un lungo periodo", ha dichiarato una fonte anonima.

Il 757 è un velivolo più piccolo del Boeing 747-200B, l'Air Force One, ed è usato più spesso dal vice presidente e dalla first lady piuttosto che dal presidente.