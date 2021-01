Piersanti Mattarella jr: "Non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno"

05 gennaio 2021 a

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "Mio nonno viene considerato da tutti una vittima di mafia, ma da quello che sta emergendo dalle indagini più recenti sembra esserci dell'altro. No, non è stata solo Cosa nostra a uccidere Piersanti Mattarella...". Gli stessi occhi chiari del nonno, lo stesso sguardo pulito ma deciso, Piersanti Mattarella, 34 anni, alla vigilia del 41esimo anniversario dell'uccisione dell'ex Presidente della Regione siciliana, avvenuta il 6 gennaio 1980 sotto gli occhi atterriti della moglie Irma Chiazzese e dei figli Bernardo e Maria, fa fatica a parlare di quella tragedia che irruppe con violenza sulla sua famiglia e sull'intera regione. Quegli spari che uccisero anche il sogno di una nuova Sicilia.

"Già dopo l'omicidio -dice Piersanti Mattarella junior in una intervista esclusiva all'Adnkronos - le indagini avevano fatto emergere qualche traccia di infiltrazioni che non fossero solo mafiose. Ma forse, ai tempi, anche dal punto di vista della ricostruzione storica, non sembrava possibile che un omicidio potesse essere commesso non solo da membri di Cosa nostra. Una circostanza che è, invece, emersa con chiarezza negli ultimi anni di storia giudiziaria". E aggiunge: "Ai tempi, probabilmente, era una intuizione del singolo piuttosto che una convinzione diffusa che la mafia potesse uccidere in collaborazione con 'altro'...".

Il giudice Giovanni Falcone, dopo l'omicidio Mattarella, spiccò un mandato di arresto nei confronti dell'ex componente dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar) Valerio 'Giusva' Fioravanti, che poi fu assolto. "Mia nonna ha riconosciuto l'andatura e lo sguardo del killer in Fioravanti...". Ma di più non vuole aggiungere Piersanti. Irma Chiazzese, vedova di Piersanti Mattarella, all'epoca disse agli inquirenti: "Il killer aveva occhi di ghiaccio". E aggiunse: "Aveva l'andatura di un orso" e mentre sparava "sorrideva".

La vicenda giudiziaria è stata lunga e complessa. E non definitiva. Come mandanti sono stati condannati all'ergastolo i boss della commissione di Cosa nostra, da Totò Riina a Michele Greco, con gli altri esponenti della cupola, da Bernardo Provenzano a Bernardo Brusca, Pippo Calò, Francesco Madonia e Antonino Geraci. L'inchiesta, però, non è riuscita a identificare né i sicari né i presunti mandanti esterni. Nel 2018 la procura di Palermo ha riaperto l'inchiesta sull'omicidio. Nuovi accertamenti attraverso complesse comparazioni fra reperti balistici. Uno dei reperti del processo celebrato a Palermo, la targa di un'auto del commando, sarebbe stata divisa in due dagli autori del furto e una parte fu poi ritrovata in un covo proprio dell'organizzazione terroristica neofascista dei Nar.

Ma chi era nonno Piersanti per il giovane Piersanti? "Uno degli aspetti che mi rendono orgoglioso di essere suo nipote- racconta - è vedere lo sguardo di chi lo ha conosciuto e che gli è stato vicino o per amicizia o per motivi di studio o professionali. Mi è capitato di avere conosciuto vecchi collaboratori o amici di nonno e quando vedo l'emozione forte in loro capisco che mio nonno ha lasciato oltre che ricordi positivi anche degli ideali e dei bei valori". Piersanti è nato sei anni dopo l'omicidio del nonno. "Sicuramente la figura di mio nonno l'ho conosciuta attraverso mia nonna Irma, attraverso mio padre Bernardo, mia zia Maria o zio Sergio, e da qualche fotografia vista in casa".

Lo "zio Sergio" è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Piersanti, che subito dopo l'agguato cercò di aiutare il fratello insanguinato. Una scena immortalata da una nota fotografia scattata da Letizia Battaglia. "Vedere il nome della via Piersanti Mattarella - dice - o vedere che c'è una scuola intitolata a mio nonno mi ha fatto nascere una certa curiosità, quando ero ancora piccolo. E poi il mio stupore quando la gente sapeva di chi potevo essere figlio o nipote. Tutti conoscevano già il mio albero genealogico". "Pensavo che avevo il piacere immenso di portare questo nome e l'orgoglio di chiamarmi come mio nonno ma al tempo stesso è una sorta di responsabilità, che sento tuttora".

Cosa rimane oggi del politico Piersanti Mattarella? "L'insegnamento che, contrariamente a quello che si è portati a pensare oggi, nella politica non c'è solo l'idea dell'interesse personale e, dunque, la testimonianza che si può fare politica in maniera anche diversa. Al di là del vantaggio personale o della rincorsa all'obiettivo personale del potere". Piersanti Mattarella fu prima Consigliere comunale di Palermo nel 1964, poi deputato al Parlamento Regionale nel '67, nel '71 e nel '76. Durante l'ultima legislatura, quella del 1976, ricoprì il ruolo di presidente della Regione, appena quarantenne, dal '78 al 6 gennaio del 1980. Era il Governatore dalle "carte in regola".

"Mi piace molto l'idea della trasparenza di mio nonno - spiega il giovane Piersanti - Un'altra sa opera molto attuale è stata la riforma della pubblica amministrazione, soprattutto a livello regionale, o la riforma edilizia contro l'abusivismo edilizio e l'assegnazione di diversi appalti". Con Mattarella "c'è stata una rivisitazione di diverse procedure di appalti" e il "suo essersi schierato contro un determinato centro di interessi mafiosi e non che in quegli anni aveva acquisito una grossa fetta di potere", ricorda il nipote.

"Lo ha fatto perché nella sua azione sicuramente anteponeva l'intesse comune, un interesse contrario all'acquisizione di centri di potere fatto di persone, di cultura e estrazione appartenenti un sistema al quale mio nonno si opponeva".

Piersanti Mattarella "è stato il primo politico a opporsi al potere mafioso", dice ancora il nipote, anche "se ci sono state altre figure siciliane che si sono opposte allo status quo dei tempi, ma lui è stato il primo a opporsi con chiarezza". L'omicidio Mattarella per Piersanti "è stata una sofferenza e una mancanza, un episodio che ha cambiato la vita familiare sia delle persone che erano presenti in quel momento e quelle che non erano presenti quel giorno".

Poi parla anche del film di Aurelio Grimaldi "Il delitto Mattarella". "Quello che mi è piaciuto è stato il coraggio di inserire delle tematiche che fino agli ultimi anni non sono state approfondite", come ad esempio che non fu solo Cosa nostra a volere la morte del Governatore "dalle carte in regola".

Anche Piersanti Mattarella junior ha studiato legge, come il nonno. E come il padre, Bernardo. Oggi fa l'avvocato in un noto studio legale palermitano. "Anche mio nonno aveva studiato giurisprudenza e anche lui era avvocato, ma io a differenza sua sono lontano dalla politica", dice. "Seguo la politica con molto interesse. Ma non intendo entrare nella vita pubblica o impegnarmi in prima persona, mi piace e la seguo. Stop. Penso che sia importante dare il giusto peso al mondo politico ma per ora non ho velleità di questo tipo". E se glielo chiedessero? "Direi di no".

Domani è il 41esimo anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella, qual è stato il suo lascito più importante? "Nella vita politica la trasparenza e l'azione pubblica, il perseguimento del bene comune e la lotta alla mafia", dice. Mentre dal punto di vista familiare "ammirazione e grande rispetto nei confronti di un uomo che comunque ci ha lasciato e che è morto nell'intento di fare del bene per tutti o di perseguire determinati principi e valori che, all'evidenza, davano fastidio".

Oggi "servirebbero tanti Piersanti Mattarella - spiega il nipote - sarebbe bello che tutte le persone impegnate nella vita pubblica e politica, oltre ad avere la giusta competenza o preparazione abbiano anche l'obiettivo di migliorare la situazione attuale per tutti. E non solo nella ricerca del vantaggio personale, o di un gruppo".

Poi si lascia andare a un ricordo più intimo, ma solo per qualche istante. "Mio nonno mi è stato raccontato tanto dai miei familiari, che mi hanno fatto rivivere i tanti viaggi in famiglia, o i suoi scherzi. L'immagine di una persona solare, ironica, capace di empatia e di attirare l'attenzione e l'ammirazione delle persone". Poi si ferma un attimo, abbassa lo sguardo e aggiunge: "Mi sarebbe molto piaciuto molto conoscerlo...". (di Elvira Terranova)