Pavia: trasporta oltre due chili di marijuana in auto, arrestato

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo in provincia di Pavia sorpreso con oltre due chili di marijuana nascosti nella sua auto. Nel corso di un controllo ai caselli autostradali, gli agenti hanno fermato un'auto a Gropello Cairoli, all'uscita dell'autostrada A7 , guidata da un cittadino italiano di 40 anni. Dopo aver sentito un forte odore di marijuana provenire dal mezzo, gli agenti hanno controllato la vettura, trovando nel bagagliaio un sacco, contenente due buste di cellophane sigillate con oltre due chili di droga. Il 40enne, già conosciuto alle forze di polizia per reati analoghi, è stato arrestato per il trasporto di ingente quantitativo di droga e portato nel carcere di Pavia.