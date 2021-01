Nucleare: Fratoianni, 'gazzarra scatenata da Salvini e centrodestra fa pena'

05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Sono fra coloro che per decenni si sono battuti perché l'Italia abbandonasse una volta per sempre l'avventura energetica del nucleare, tecnologia antiquata e pericolosa. In tutti quegli anni non ho mai visto un singolo esponente del centro destra al mio fianco. Anzi se fosse stato per Forza Italia, Fdi e Lega immagino che ora ci sarebbero centrali nucleari disseminate un po' dappertutto. Per fortuna sono stati sconfitti". Così il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"É per questo che sorprende e fa anche un po' pena - prosegue l'esponente di Leu - la gazzarra di queste ore lanciata da Salvini (quel Salvini che in Sardegna solo poco tempo fa andava a dire "non si può dire sempre no al nucleare, cominciamo a dire dei sì) e da molti esponenti del centrodestra, scatenati contro la pubblicazione dell'elenco dei possibili siti per il deposito nazionale delle scorie".

"Intendiamoci, sono comprensibili in queste ore preoccupazioni e proteste degli enti locali di molte realtà individuate finora che fra zone sismiche, parchi naturali, beni culturali presenti mettono in discussione la loro presenza in questo elenco, ed è è giusto ora aprire un confronto chiaro e trasparente con gli enti locali e con i cittadini per l'individuazione del sito. Fare quello, cioè che il centrodestra quando è stato al governo non ha mai voluto fare".

"Quello che non è accettabile - conclude Fratoianni - è la volgare propaganda di quelli che solo qualche anno fa, con il governo Berlusconi Lega nel 2003, cercarono senza riuscirci di imporre in modo autoritario ed antidemocratico il deposito a Scanzano. (E non mi ricordo proprio la presenza di Salvini, evidentemente impegnato a cantare canzoni contro i meridionali in qualche osteria)".