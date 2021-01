Nucleare: assessore Energia, 'deposito in Sicilia non opportuno, faremo valere nostre ragioni'

05 gennaio 2021 a

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "In tanti mi stanno contattando in queste ore per avere rassicurazioni e chiarimenti sulla scelta fatta anni fa a livello nazionale per individuare siti idonei per il deposito di rifiuti radioattivi. Ritengo che la Sicilia abbia già dato tanto dal punto di vista ambientale e che individuare strutture del genere nell'Isola non sia per niente opportuno per tante motivazioni che faremo valere". Così, in un post su Facebook, l'assessore all'Energia della Regione Siciliana Alberto Pierobon.

"Entrando nel merito della questione, la procedura che si apre adesso è tecnica e si basa su criteri che sono stati decisi diversi anni fa, quando in Italia sono state classificate delle aree con l'obiettivo di ospitare i rifiuti degli impianti smantellati - aggiunge - Tra tutte le zone individuate come potenzialmente idonee, quelle siciliane sono ritenute meno adatte, ma questo non basta. Posso assicurare che il governo Musumeci affronterà con attenzione e responsabilità la questione che coinvolge vari rami dell'amministrazione, essendo più argomento di carattere ambientale che prettamente legato ai rifiuti, oltre a interessare la Sicilia sotto tanti altri punti di vista. Siamo già attivi e in contatto con gli enti nazionali preposti e faremo valere le ragioni dell'Isola nelle opportune sedi di confronto, sempre nell'esclusivo interesse dei siciliani".