Il fondatore e presidente di Suning definisce lo spirito per il prossimo decennio in occasione del 30° anniversario, sottolineando le nuove opportunità per le aziende internazionali

05 gennaio 2021 a

a

a

"In qualità di rappresentante delle imprese private cinesi, Suning dovrebbe assumersi la responsabilità di essere un'azienda di massa, rispondendo sempre all'appello delle politiche nazionali, e il suo sviluppo dovrebbe soddisfare le esigenze sociali".

"Per promuovere la doppia circolazione, Suning amplierà anche gli acquisti all'estero e le attività transfrontaliere per arricchire l'offerta nazionale".

NANJING, Cina, 5 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Il 26 dicembre scorso, il Gruppo Suning ha tenuto la cerimonia di celebrazione del suo 30° anniversario nel welfare pubblico. All'evento, il fondatore e presidente Zhang Jindong ha riassunto e passato in rassegna lo sviluppo pionieristico e innovativo di Suning negli ultimi 30 anni e ha comunicato la strategia di sviluppo di Suning per i prossimi 10 anni, incentrata sulle parole chiave "focus" e "service".

Il 2020 è un anno decisivo per costruire una società moderatamente benestante a 360° gradi e per portare a termine la lotta contro la povertà. Lo sviluppo di alta qualità, lo sviluppo di alto livello e la circolazione interna senza ostacoli sono i temi principali dell'attuale riforma strutturale sul fronte dell'offerta e della modernizzazione in Cina.

Riflettendo sugli ultimi trent'anni, Zhang Jindong, fondatore e presidente del Gruppo Suning, ha dichiarato che Suning rafforzerà ulteriormente il suo posizionamento come impresa sociale nella nuova era. "Il modello commerciale di Suning dovrebbe basarsi sull'attenzione al segmento principale della vendita al dettaglio, potenziando lo sviluppo del settore e favorendo l'imprenditoria sociale".

Restituire alla società e rafforzare la missione

Sin dalla sua nascita nel 1990, con i suoi 30 anni di innovazione e 300.000 dipendenti, Suning si è trasformata da un tradizionale punto vendita brick-and-mortar in un fornitore di servizi di vendita al dettaglio intelligente che gestisce oltre 10.000 negozi, promuovendo lo sviluppo del settore al dettaglio cinese attraverso l'esplorazione e la pratica.

Come ha sottolineato Zhang, Suning si sta dedicando al benessere pubblico e attribuisce grande importanza alla responsabilità aziendale.

Suning ha investito un totale di 2,3 miliardi di CNY (356 milioni di USD) nel welfare pubblico. Nel 2020, Suning si è concentrata sulla salvaguardia dell'approvvigionamento di prodotti essenziali anti-Covid e sulla riduzione mirata della povertà. All'inizio dell'anno, Zhang ha osservato che Suning dovrebbe dare la priorità agli sforzi di salvataggio e soccorso per il Covid-19 nonostante questi tempi difficili e ha investito un totale di 1 miliardo di CNY (155 milioni di USD) per tutelare l'approvvigionamento per le esigenze anti-pandemia. Per aiutare i residenti nelle regioni sottosviluppate e colpite dalla povertà, le misure di Suning per la riduzione della povertà hanno sostenuto 7,61 milioni di persone, aiutandole a vendere oltre 14 miliardi di CNY (217 milioni di USD) in prodotti agricoli attraverso i suoi canali di vendita al dettaglio.

"Una piccola impresa è personale; una grande impresa fa parte della società e del Paese", ha dichiarato Zhang. Suning servirà la società attraverso lo sviluppo delle imprese e la ripagherà portando avanti la sua missione. Fonderà attivamente le sue risorse imprenditoriali in enti per il welfare pubblico, tra cui in particolare la doppia circolazione, il rilancio rurale e altre aree.

Quattro capacità di base, attenzione alla vendita al dettaglio

"In questa nuova era, la visione per lo sviluppo aziendale dovrebbe essere più chiara, concentrandosi sull'alta qualità con pratiche semplici e concrete". Zhang ha dichiarato che nei prossimi dieci anni Suning si concentrerà sulla sua principale attività di vendita al dettaglio, approfondendo e ottimizzando la sua specialità. L'obiettivo di Zhang per l'azienda è concentrarsi sulla vendita al dettaglio, sull'offerta di prodotti e sugli utenti. "È necessario imparare l'arte della sottrazione. Se non si è sulla strada della vendita al dettaglio e si è distaccati dalle merci e dai clienti, occorre apportare modifiche audaci attraverso la riduzione e la trasformazione del business".

Suning si concentrerà ulteriormente su supply chain, operazioni con la clientela, servizi e capacità tecniche, e creerà un innovativo meccanismo di vendita al dettaglio intelligente. Arricchirà le sue categorie di prodotti, promuoverà operazioni di supply chain ottimizzate, effettuerà un marketing di precisione personalizzato, rafforzerà costantemente le sue capacità di servizio come logistica, post-vendita e assistenza clienti, ottimizzerà le soluzioni front-end per il suo sistema di fascia media e varie attività, potenzierà le sue capacità di controllo dei rischi digitali e delle transazioni dati, e potenzierà l'implementazione del retail intelligente e multi-scenario.

Per rafforzare i propri sforzi nella sua principale attività di vendita al dettaglio, Suning si concentrerà sulle operazioni di contenuto e ridurrà gli investimenti nel settore dei diritti d'autore.

"L'alba della vendita al dettaglio fisica che abbraccia internet è ormai alle porte, e Suning Smart Retail sta accogliendo con favore le nuove opportunità per uno sviluppo vigoroso. Fintanto che manteniamo la nostra intenzione iniziale di servire i clienti e ci concentriamo attentamente sulle nostre competenze di base nel settore retail, come l'ottimizzazione della supply chain, i servizi logistici, i formati di scenario e le tecnologie operative, siamo in grado di resistere al test di qualsiasi concorrenza di mercato", ha dichiarato Zhang. "La vendita al dettaglio è una maratona senza fine. Il movimento costante e graduale è da sempre nello stile di Suning. Suning deve assolutamente seguire il proprio percorso, coltivare la resistenza competitiva e potenziare la propria resilienza nello sviluppo".

Approfondire i servizi e promuovere lo sviluppo in quattro settori

Negli ultimi dieci anni, Suning ha esplorato attivamente il modello di vendita al dettaglio intelligente che combina attività online e offline, e che ha realizzato la rinascita digitale delle risorse e delle competenze di vendita al dettaglio. La tecnologia digitale è ora entrata in una fase di fusione con l'attività fisica. Nel 2020, Suning ha colto l'opportunità di annunciare il suo aggiornamento a "retail service provider", che amplierà la produzione delle risorse e la competenza, migliorando efficienza ed effetto.

Zhang ha rivelato che Suning continuerà a rafforzare i suoi servizi in quattro settori chiave: produzione con intelligenza industriale, rivitalizzazione rurale, microimprenditorialità e sviluppo della doppia circolazione.

Nel settore della produzione con intelligenza industriale, Suning condividerà risorse big data e collaborerà con i produttori per promuovere le riforme strutturali nell'ambito dell'offerta, supportare i marchi produttori con innovazione e creatività e contribuire all'innovazione e allo sviluppo della manifattura intelligente cinese dal lato dei consumatori. Per la rinascita rurale, svilupperà un cloud per la vendita al dettaglio, aprirà centri commerciali in stile cinese online, costruirà basi industriali nelle aree rurali, e accelererà il ritmo al quale i prodotti industriali raggiungono le campagne e i prodotti agricoli raggiungono la città. Suning ha stabilito un obiettivo fisso per l'apertura di 4.000 punti vendita al dettaglio su cloud, 150 centri commerciali in stile cinese online e 50 basi industriali nelle aree rurali. Per l'imprenditoria di piccole e microdimensioni, Suning darà pieno spazio alle sue attività omnicanale OMO e darà impulso a un maggior numero di piccole e microimprese, come i commercianti e i punti vendita al dettaglio, per innovare e avviare attività. Infine, per promuovere la doppia circolazione, Suning amplierà anche gli acquisti all'estero e le attività transfrontaliere per arricchire l'approvvigionamento nazionale.

Imprenditorialità di tutto il personale, lotta per una vita migliore

Per quanto riguarda la gestione interna, Zhang ha ulteriormente spiegato il rapporto tra l'azienda e i suoi dipendenti: "L'azienda è una piattaforma che consente a tutti di avviare e sviluppare la propria attività, come sta facendo ciascuno di noi". Ha dichiarato che Suning porterà avanti la riforma dei suoi sistemi di organizzazione e gestione e dei meccanismi per premiare e ispirare persone di talento. La promozione costante di un modello di incentivi azionari per i partner può stimolare la spinta interna dei dipendenti, rafforzare l'orientamento allo sviluppo dei manager aziendali e consentire a un maggior numero di giovani di crescere, distinguersi e assumersi responsabilità per vantaggi reciproci.

"È iniziata una nuova era e stiamo partendo per un nuovo viaggio. Dobbiamo essere all'altezza dei tempi e di noi stessi e compiere sforzi incessanti per lo sviluppo di alta qualità del Paese, la prosperità e la rivitalizzazione dell'industria, una vita migliore per i clienti, il valore della carriera e la felicità familiare per i dipendenti Suning".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393998/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393995/2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393996/3.jpg