Governo: Faraone, 'Conte risponda a italiani, basta rinvii'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Conte deve dare risposte immediate prima agli italiani che a Italia Viva : basta con la tattica del rinvio che fa male al Paese. Da mesi abbiamo posto temi veri dal Mes al recovery ,dalle scuole al lavoro e il premier non può continuare a galleggiare sulle questioni aperte". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, all'Aria che Tira.

"Abbiamo posto temi seri, si possono affrontare e risolvere per tirare fuori il paese dall'emergenza o si posso tenere lì e andare a caccia degli Scilipoti in Parlamento. La scelta sta al premier, ma devo dire anche alle forze politiche di maggioranza che lo sostengono. Noi lo abbiamo detto chiaramente, non facciamo compromessi al ribasso e non abbiamo bisogno di spostare la notte più in là”.