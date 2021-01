Governo: crisi in stallo, Iv attende Conte e Renzi rilancia 'noi pronti a lasciare'/Adnkronos

05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Niente, nessun contatto". A sera da Italia Viva confermano che la giornata non ha portato novità nel confronto con il premier Giuseppe Conte. Uno stallo, insomma. Che potrebbe sbloccarsi però nelle prossime ore o al più nei prossimi giorni quando dovrebbe essere convocato il Cdm sulla bozza del Recovery. Sarebbe in dirittura di arrivo, dicono fonti della maggioranza, e il tavolo con i partiti gestito da Roberto Gualtieri e Enzo Amendola avrebbe portato a diversi aggiustamenti nel senso delle richieste dei renziani e non solo.

Ma non sarà la sola bozza del Recovery lo snodo della crisi che si trascina da giorni nella maggioranza. E da Iv lo spiegano così: "Noi abbiamo consegnato a Conte un documento politico prima di Natale. Ci ha detto che per la parte sul Recovery l'avrebbe gestita Gualtieri e sul resto ci saremmo visti ai primi di gennaio. Ora non sappiamo quanto duri 'l'inizio di gennaio' per il premier, noi aspettiamo risposte. Forse il presidente del Consiglio è impegnato a fare telefonate ai senatori...", è la postilla che allude ai famosi 'responsabili'.

In ambienti parlamentari dem, è un'opzione che non solo non sarebbe percorribile ma viene giudicata nei fatti "inesistente". Mentre i renziani non escludono che Conte sia tentato dalla prova di forza in Parlamento. "Trovi un'altra maggioranza e noi andiamo all'opposizione. Se invece non vuole fare a meno di Italia Viva, ci si confronti". E mentre, a quanto si sostiene, i contatti sarebbero a zero con palazzo Chigi, Matteo Renzi rilancia: "Non vogliamo poltrone di ministro, siamo pronti a lasciarle".