Coronavirus: Svizzera, 4.020 nuovi contagi e 98 morti

Berna, 5 gen. (Adnkronos) - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.020 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp). Il bollettino giornaliero riporta anche 98 nuovi decessi e il ricovero di 208 persone in ospedale.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 24.906 test, indica l'Ufsp. Il tasso di positività è del 16,14%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è di 45.041. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 521,02.

Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,89. Il dato dei contagi è leggermente più basso di martedì scorso, quando ne erano stati annunciati 4.197. Per contro, il tasso di positività è in aumento rispetto al 13,7% di una settimana fa.

Dall'inizio della pandemia, 465.981 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3.734.227 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 7.369 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 19.205. In Svizzera si contano attualmente 20.951 persone in isolamento e 35.510 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.

A questi se ne aggiungono 2.277 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena. Nelle ultime 24 ore, in Ticino si sono registrati 232 nuovi casi, che portano il totale a 24.370. I morti sono invece sei, per un totale di 806 dall'inizio della pandemia. Nei Grigioni si segnalano 115 nuovi contagi (a 8.438) e un decesso (a 141).