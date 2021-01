Coronavirus: De Rosa (M5S), 'Regione Lombardia è succursale Lega'

05 gennaio 2021 a

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - “La sfiducia all'assessore Gallera, che Fontana e la sua maggioranza hanno difeso a spada tratta in aula anche poco prima di Natale, è riprova che la giunta regionale e il suo presidente front-office, altro non siano se non una succursale di via Bellerio". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Lombardia, Massimo De Rosa, sul possibile rimpasto della giunta regionale e l'uscita dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "Possibile che i rappresentanti delle altre forze politiche di maggioranza accettino passivamente questa situazione? Esiste ancora una coalizione di maggioranza in Regione Lombardia, oppure tutti i consiglieri di centrodestra hanno fatto la tessera della Lega?”, si chiede De Rosa.

“Dall'inizio dell'emergenza il segretario della Lega ha disposto dell'istituzione regionale, a suo uso e consumo, al solo scopo di alimentare una quotidiana polemica con il governo funzionale ai suoi interessi elettorali. Incurante del fatto che a fare le spese di tutto questo fossero proprio i cittadini lombardi", continua.

"Forse sarebbe maggiormente opportuno se questa maggioranza, ormai tramutata in una sezione di partito, liberasse i lombardi dalla propria inadeguatezza al più presto”, conclude De Rosa.