Coronavirus: Calderoli, 'vaccini, scuole e cambio colore, Italia nel caos'

05 gennaio 2021

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "L'Italia sta precipitando nel caos. Oggi e domani zona rossa, domani e dopodomani zona gialla, venerdì e sabato zona arancione: siamo l'Italia Arlecchina! Le scuole riapre a spezzatino, con numeri e dati da tombola. I vaccini non si possono inoculare in molte Regioni perché sono state inviate le siringhe di un formato sbagliato. Ci rendiamo conto che l'unica cosa che sta funzionando in Italia sono i porti aperti per far entrare le navi ONG cariche di clandestini?". Lo dichiara il leghista Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.