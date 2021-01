05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il Premier ha detto che verrà in Parlamento in modo trasparente. Lo aspettiamo in Senato. E se i responsabili di Lady Mastella sosterranno questo governo al posto nostro noi non grideremo allo scandalo ma rispetteremo la democrazia parlamentare". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.