Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Stop allo spostamento tra Regioni fino al 15 gennaio, mentre il weekend del 9 e 10 gennaio vedrà tutta Italia in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi. E' quanto prevede, a grosse linee, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede anche l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zone arancione o rosse.